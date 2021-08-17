Укрепить здоровье, откорректировать фигуру можно не только изнуряющими спортивными тренировками. Замечательным помощником в таком процессе являются и занятия танцами. Вальсы, танго, самбо и или хип-хоп, […]Читать далее
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Польза фитнеса
Благодаря достижениям научно-технического прогресса, необходимость в движении у человека постепенно снижается, что отрицательно сказывается на состоянии организма. То, что гиподинамия стала достаточно серьезной проблемой во […]Читать далее
Как сбросить вес?
Для того чтобы сбросить вес и сделать фигуру идеальной, совсем необязательно использовать строгую изнуряющую диету и каждый день ходить в спортивный зал. Достаточно быть последовательной, […]Читать далее
Что приготовить на день рождения?
Каждая радушная хозяйка, которая пригласила на день рождения гостей, старается приготовить стол не только сытный, но и разнообразный, чтобы угодить всем приглашенным. Для этого выбираются […]Читать далее
Польза огурцов
Огурец – один из самых популярных овощей. Трудно представить себе рацион без них, особенно в летнее время. Еще с уроков биологии все помнят, что на […]Читать далее
Масло живица
Живица – уникальный природный продукт, который дарит людям кедр в виде смолистого вещества, выделяющегося при надрезе ствола. В настоящее время ее благотворное воздействие на организм признано […]Читать далее
Какие процедуры помогают при похудении?
Мечтающие о похудении, прекрасно знают о многочисленных диетах и пользе физических нагрузок, которые помогают избавиться от лишнего веса. А если то и другое не подходит […]Читать далее
Что приготовить на Пасху?
Приближается самый главный праздник для всех христиан – Пасха. К этому дню любая хозяйка старается подготовиться заранее, чтобы порадовать всю семью сытными, вкусными разнообразными блюдами, […]Читать далее
Как засолить сало в рассоле?
Сало у славян издавна считается одним из популярных продуктов и, это не удивительно. Кроме замечательного вкуса, ценится возможность его хранить достаточно долго. Сало для этого […]Читать далее
Как поправиться худышкам?
В то время как большая часть населения Земли отчаянно борется с лишними килограммами и мечтает похудеть, есть и те, кому просто необходимо поправиться, чтобы обеспечить […]Читать далее