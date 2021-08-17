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Польза фитнеса

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Благодаря достижениям научно-технического прогресса, необходимость в движении у человека постепенно снижается, что отрицательно сказывается на состоянии организма. То, что гиподинамия стала достаточно серьезной проблемой во […]

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Что приготовить на день рождения?

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Каждая радушная хозяйка, которая пригласила на день рождения гостей, старается приготовить стол не только сытный, но и разнообразный, чтобы угодить всем приглашенным. Для этого выбираются […]

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