Дренажный чудо напиток

Одна из причин полноты — задержка жидкости в организме, и именно в жировых клетках. Жировая ткань обладает способностью впитывать и удерживать воду, как губка. И это не только увеличивает вес и объемы, но и замедляет все обменные процессы в них.





Только когда уходит лишняя жидкость, начинается сжигание жира. Кроме того, вместе с лишней жидкостью из организма выводятся токсины и продукты разложения жиров. В жировых клетках нормализуются обменные процессы, а значит, усиливается сгорание жира.

Берите на вооружение 6 рецептов дренажных напитков, которые с легкостью Вы приготовите в домашних условиях!

Рецепт № 1

2 ст.л. измельченных листьев мать-и-мачехи залить 200 мл кипятка, настаивать 1 час в термосе. Пить по 1 ст.л. вечером и утром.

Рецепт № 2

1 ч.л. сухих измельченных листьев березы залить стаканом кипятка, добавить 0.5 ч.л. меда. Пить за полчаса до еды дважды в день.

Рецепт № 3

25-30 г листьев черной смородины запарить 500 мл кипятка. Остывший настой принимать по 1/2 стакана три раза в день.

Рецепт № 4

Залить 2 ст.л. сухих ягод и листьев земляники залить стаканом кипятка, дать настояться 2 часа. Пить по 1 ст.л. 4 раза в день перед едой.

Рецепт № 5

Заварить 2 ч.л. сухих цветков календулы в 500 мл кипятка. Настаивать в течение 20 минут. Принимать по 0,5 стакана трижды в день перед едой.

Рецепт № 6

Измельчить сушеные стебли полевого хвоща, заварить как чай (1 ч.л. на стакан воды). Пить три раза в день по ¼ стакана.

Начинать худеть нужно именно с применения дренажных напитков. Они не только уменьшают объемы, одутловатость, но и возвращают коже упругость, и в результате контуры фигуры становятся более четкими и подтянутыми.

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