Растворяем камни в желчном пузыре лимонной кислотой, свеклой и яблоком!

Сегодня я хотела бы предложить вам, дорогие читатели, рецепт как растворить камни в желчном пузыре. Этот метод растворения камней помог многим людям, которых врачи отправляли на операцию. Если и вас постигла та же участь и у вас обнаружили камни, не спешите резать себя. Лучше попробуйте растворить их по приведенной мной методике.

Порядок растворения камней в желчном пузыре такой:



1 день. Перед сном делаем клизму. Кипятим два литра воды, в кипящую воду добавляем столовую ложку календулы и столовую ложку ромашки. Также в кипящую воду добавляем немного лимонной кислоты. Буквально на кончике ножа. Кипятим пять минут и остужаем. Как остынет – процеживаем. Наш раствор для клизмы подготовлен. Как сделать клизму я писать не буду. Надеюсь, что знаете.

2 день. Проснувшись, делаем точно такую же клизму, как вечером первого дня. В этот день пьем сок из свежей свеклы (0,5 литра) и свежих яблок (1,5 литра) соединенных вместе. Эти два литра сока следует выпить в течение дня. Пьем по стакану каждые час – полтора.

3 день. Утром, проснувшись, вновь делаем клизму по рецепту первого дня. Также в течение дня необходимо выпить два литра сока свеклы и яблок. Добавляем к этому принятие теплой ванны – трижды в течение дня. Если вы не хотите принимать ванну, то в таком случае подержите под печенью грелку два часа.

4 день. Утром снова делаем клизму. Выпиваем свекольно-яблочный сок. Но в отличие от предыдущих дней, сок нам необходимо выпить до 17 часов. С 14 часов держим на печени грелку, которую снимаем в 17 часов. Затем, до 19 часов устраиваем перерыв. С 19 часов нам необходимо употребить внутрь по 150 граммов сока лимона и оливкового масла. Смешиваем в большой кружке 150 граммов оливкового масла и 150 граммов лимонного сока и пьем по три столовых ложки каждые пятнадцать минут. При этом вновь помещаем теплую грелку на область печени. После того как вся смесь будет нами выпита – грелку снимаем.

Камни в желчном после этой процедуры растворяются в течение месяца. Сначала большие камни дробятся на более мелкие, а затем и они превращаются в мягкие как тесто субстанции и постепенно выводятся с желчью в кишечник. Таким образом, спустя несколько месяцев после процедуры по растворению камней ваш желчный пузырь будет абсолютно чист.

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