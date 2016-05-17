Маска для поврежденных волос со сметаной и хреном


 

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Для ее приготовления нам понадобятся 1 корень хрена, 1 столовая ложка растительного масла и столько же свежей сметаны. 


Рецепт маски: 

корень хрена следует натереть на терке, а полученную кашицу положить в керамическую чашку (если использовать металлическую емкость, то будет происходить процесс окисления). 


В чашку добавляем остальные наши ингредиенты — сметану и растительное масло, все хорошенечко перемешиваем. 


Данную смесь наносим на кожу головы и равномерно распределяем по волосам. Далее завязываем голову пленкой из полиэтилена и укутываем полотенцем (можно шерстяным платком) для утепления. 


Через 30-40 минут маску смываем теплой водой с использованием шампуня.


Делать 1 раз в неделю до появления стойкого результата

 

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https://vk.com/wall-65795448_16634