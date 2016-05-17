Маска для поврежденных волос со сметаной и хреном

Для ее приготовления нам понадобятся 1 корень хрена, 1 столовая ложка растительного масла и столько же свежей сметаны.
Рецепт маски:
корень хрена следует натереть на терке, а полученную кашицу положить в керамическую чашку (если использовать металлическую емкость, то будет происходить процесс окисления).
В чашку добавляем остальные наши ингредиенты — сметану и растительное масло, все хорошенечко перемешиваем.
Данную смесь наносим на кожу головы и равномерно распределяем по волосам. Далее завязываем голову пленкой из полиэтилена и укутываем полотенцем (можно шерстяным платком) для утепления.
Через 30-40 минут маску смываем теплой водой с использованием шампуня.
Делать 1 раз в неделю до появления стойкого результата
Ж
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