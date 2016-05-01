ОБРЕЗКА МАЛИНЫ

Чаще всего малину в саду высаживают в один ряд на шпалерную конструкцию на расстоянии в 40 см между кустами. При такой посадке побеги растут вверх, подтягиваясь на горизонтально натянутую проволоку, не ложатся на землю и каждый в отдельности можно закрепить на подготовленную конструкцию. После посадки плодовые стебли необходимо укоротить, оставляя 20-30 см над уровнем почвы.

Если же вы оставите их первоначальную длину, они дадут небольшой урожай уже в год посадки, но молодых побегов при этом будет слишком мало.

Последующая обрезка проводится легко: молодые побеги, развившиеся за год из корневища, следующей весной обрастают короткой плодовой древесиной, верхушечные почки которой цветут и завязывают плоды.

Затем плодовые стебли отмирают: становятся сухими и тонкими. Сразу после сбора урожая все отплодоносившие стебли необходимо вырезать целиком и полностью на уровне почвы. Одновременно вырежьте все слабые молодые побеги так, чтобы у каждого куста оставалось примерно 6 сильных стеблей или на каждый погонный метр ряда 8-12 стеблей.

Прореженные таким образом кусты малины лучше защищены от поражения болезнями стеблей.

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А