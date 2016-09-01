МОЛИТВА, ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ОТ СЕРЬЁЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, БОЛИ…

МОЛИТВА-ИСПОВЕДЬ

Это очень мощная биоэнергетическая техника – МОЛИТВА!!!

Для своих практик отведите специальное место, комнату, где вас никто не потревожит хотя бы

в течении 30- 40 минут. Обустройте это место по своему вкусу – украсьте цветами, свечами, камнями, иконами…

Ваша практика – это творение своих внутренних образов. Это ваш разговор с Творцом нашей Вселенной.Это ваше искреннее обращение к нему. Ощутите всё таинство такой практики, всю священность этого вашего ритуала.

Можно зажечь свечи, поставить тихую приятную музыку. Не обязательно обращаться к иконе. Помните Господь в вашем сердце! Но если хочется, обратитесь к иконе, которая вам наиболее близка, дорога, радостна сердцу…

Это таинство – обращение к Богу может осуществлять любой человек, независимо от своих религиозных убеждений.

Эта молитва помогает исцелиться от серьёзных болезней (сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных, от болезней нервной системы, желудка, печени, опорно-двигательной системы…),снизить температуру, снять боль.

ВНУТРЕННЯЯ ИСПОВЕДЬ

Болезни и прочие неприятности не сваливаются на человека просто так. Человек — существо космическое и развивается по законам не только материального, но и духовного мира. Если им нарушаются эти законы, возникает болезнь или некие трагические обстоятельства, создающие угрозу для жизни.

Достаточно устранить эти нарушения, и в вашей жизни всё нормализуется. Именно это и помогает сделать внутренняя исповедь.

Исповедь состоит из двух частей.

Часть первая: вы должны припомнить все случаи, когда вас кто-либо сильно обидел или оскорбил. Ведь обида — источник непрерывного поступления отрицательной психической энергии. Спокойно вспоминайте свою прошлую жизнь с 12-летнего возраста (именно с этого возраста человек начинает нести кармическую ответственность за свои поступки). Обидчика (даже если этот человек умер) необходимо представить мысленно, а затем крепко обнять и поцеловать!

Порой обида достигает такой силы, что обнять и поцеловать, даже мысленно, не получается. В таких случаях «врага» можно представить несмышленым ребёнком 2-3 лет. Но обнять и поцеловать надо обязательно — это непременное условие Механизма Спасения!

Пошлите благодарность из своего сердца этому человеку.

Вы – его учитель.

Он – ваш учитель!

Поблагодарите Создателя за то, что он послал вам эту травмирующую ситуацию, для вашего обучения.

Почувствуйте тепло в своём сердце.

Вторая часть: не только у вас есть недруги, кто-то, возможно, и вас считает своим врагом. Не исключено, что вы и сами являлись нарушителем нравственных истин. В этом случае представьте, что вы на суде, а судья — ваше собственное сердце. Становитесь перед ним на колени и рассказывайте все свои дурные поступки, ошибки, пороки с 12-летнего возраста. Проговаривайте всё, что помните, — отдавая отчёт в том, что больше не совершите этого вновь. Ведь каясь, вы убираете весь негатив, копившийся годами. Если внутренняя исповедь была проведена правильно и искренне, то выздоровление и избавление от неприятностей наступят в ста случаях из ста, независимо от тяжести болезни или масштаба свалившейся на вас беды. Это только вопрос времени. После внутренней исповеди постарайтесь не повторять прежних ошибок — иначе несчастья вернуться в двойном объёме.

Все случаи из своей жизни за один раз вы не сможете проработать. Делайте это постепенно. Вспоминайте и исцеляйте хотя бы по одному случаю в день.

* * *

«Господи! Боже милостивый!

Да святится Имя Твое на Небесах и на Земле.

От края и до края Вселенной!

Господи! Укрепи силы в противостоянии силам мрака,

дабы не токмо противостоять ему,

но и очищать Землю-матушку от сего мусора.

Научи отделять благо ото зла и пребывать в спокойствии

и твёрдости духа, дабы достойно творить меж людей Волю Твою.

Укрепи силы братьев и сестёр моих — как близких,

так и неведомых мне.

Да узрят они истинную Славу Твою и исполнятся любви в сердце своем.

И одолеют преграды темные в движении по Пути к Свету.

И да протянут друг другу руки свои и отдадут безмерно тепло души.

Господи! Да свершится Воля Твоя! И пребудет на Земле Единый Народ,

Любящий Матерь свою — Природу,

воссоединенный с Тобою любовью своей

и идущий по Пути Истинного Духовного Развития,

опираясь на Последний Завет Твой».

УТРОМ: «Благослови, господи, на деяния дня грядущего, и да будут встречены трудности его яко и подобает идущим под Светом Твоим».

ВЕЧЕРОМ: «Восполни, господи, утраченные силы на благо, дабы уготовиться к встрече дня будущего».

«Ложусь спать, на мне Крестовая печать. Ангелы-Хранители! Сохраните мою Душу с вечера до полуночи, а с полуночи до утра».

И молитву «Отче наш» трижды.

По вере вашей да будет вам…

Н