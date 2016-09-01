МОЛИТВА, ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ОТ СЕРЬЁЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, БОЛИ…

МОЛИТВА-ИСПОВЕДЬ
Это очень мощная биоэнергетическая техника – МОЛИТВА!!!
Для своих практик отведите специальное место, комнату, где вас никто не потревожит хотя бы
в течении 30- 40 минут. Обустройте это место по своему вкусу – украсьте цветами, свечами, камнями, иконами…
Ваша практика – это творение своих внутренних образов. Это ваш разговор с Творцом нашей Вселенной.Это ваше искреннее обращение к нему. Ощутите всё таинство такой практики, всю священность этого вашего ритуала.
Можно зажечь свечи, поставить тихую приятную музыку. Не обязательно обращаться к иконе. Помните Господь в вашем сердце! Но если хочется, обратитесь к иконе, которая вам наиболее близка, дорога, радостна сердцу…
Это таинство – обращение к Богу может осуществлять любой человек, независимо от своих религиозных убеждений.
Эта молитва помогает исцелиться от серьёзных болезней (сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных, от болезней нервной системы, желудка, печени, опорно-двигательной системы…),снизить температуру, снять боль.
ВНУТРЕННЯЯ ИСПОВЕДЬ
Болезни и прочие неприятности не сваливаются на человека просто так. Человек — существо космическое и развивается по законам не только материального, но и духовного мира. Если им нарушаются эти законы, возникает болезнь или некие трагические обстоятельства, создающие угрозу для жизни.
Достаточно устранить эти нарушения, и в вашей жизни всё нормализуется. Именно это и помогает сделать внутренняя исповедь.
Исповедь состоит из двух частей.
Часть первая: вы должны припомнить все случаи, когда вас кто-либо сильно обидел или оскорбил. Ведь обида — источник непрерывного поступления отрицательной психической энергии. Спокойно вспоминайте свою прошлую жизнь с 12-летнего возраста (именно с этого возраста человек начинает нести кармическую ответственность за свои поступки). Обидчика (даже если этот человек умер) необходимо представить мысленно, а затем крепко обнять и поцеловать!
Порой обида достигает такой силы, что обнять и поцеловать, даже мысленно, не получается. В таких случаях «врага» можно представить несмышленым ребёнком 2-3 лет. Но обнять и поцеловать надо обязательно — это непременное условие Механизма Спасения!
Пошлите благодарность из своего сердца этому человеку.
Вы – его учитель.
Он – ваш учитель!
Поблагодарите Создателя за то, что он послал вам эту травмирующую ситуацию, для вашего обучения.
Почувствуйте тепло в своём сердце.
Вторая часть: не только у вас есть недруги, кто-то, возможно, и вас считает своим врагом. Не исключено, что вы и сами являлись нарушителем нравственных истин. В этом случае представьте, что вы на суде, а судья — ваше собственное сердце. Становитесь перед ним на колени и рассказывайте все свои дурные поступки, ошибки, пороки с 12-летнего возраста. Проговаривайте всё, что помните, — отдавая отчёт в том, что больше не совершите этого вновь. Ведь каясь, вы убираете весь негатив, копившийся годами. Если внутренняя исповедь была проведена правильно и искренне, то выздоровление и избавление от неприятностей наступят в ста случаях из ста, независимо от тяжести болезни или масштаба свалившейся на вас беды. Это только вопрос времени. После внутренней исповеди постарайтесь не повторять прежних ошибок — иначе несчастья вернуться в двойном объёме.
Все случаи из своей жизни за один раз вы не сможете проработать. Делайте это постепенно. Вспоминайте и исцеляйте хотя бы по одному случаю в день.
* * *
«Господи! Боже милостивый!
Да святится Имя Твое на Небесах и на Земле.
От края и до края Вселенной!
Господи! Укрепи силы в противостоянии силам мрака,
дабы не токмо противостоять ему,
но и очищать Землю-матушку от сего мусора.
Научи отделять благо ото зла и пребывать в спокойствии
и твёрдости духа, дабы достойно творить меж людей Волю Твою.
Укрепи силы братьев и сестёр моих — как близких,
так и неведомых мне.
Да узрят они истинную Славу Твою и исполнятся любви в сердце своем.
И одолеют преграды темные в движении по Пути к Свету.
И да протянут друг другу руки свои и отдадут безмерно тепло души.
Господи! Да свершится Воля Твоя! И пребудет на Земле Единый Народ,
Любящий Матерь свою — Природу,
воссоединенный с Тобою любовью своей
и идущий по Пути Истинного Духовного Развития,
опираясь на Последний Завет Твой».
УТРОМ: «Благослови, господи, на деяния дня грядущего, и да будут встречены трудности его яко и подобает идущим под Светом Твоим».
ВЕЧЕРОМ: «Восполни, господи, утраченные силы на благо, дабы уготовиться к встрече дня будущего».
«Ложусь спать, на мне Крестовая печать. Ангелы-Хранители! Сохраните мою Душу с вечера до полуночи, а с полуночи до утра».
И молитву «Отче наш» трижды.
По вере вашей да будет вам…
Н