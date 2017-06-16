Как победить болезни комнатных цветов?! Полезные советы

— Взять, к примеру, хозяйственное мыло. Если его растворить (небольшое количество) в воде и спрыснуть им цветок, то тля на комнатных растениях этого не переживет! Сделав "фу", вредитель перестанет существовать на листьях любимца. А по-другому говоря, мыльный раствор — хорошее средство от тли.

— Бывает, от чрезмерной влажности в цветочном горшке заводится всякая мелочь — малюсенькие насекомые. Их обезвредить тоже просто, воткнув в грунт обычные хозяйственные спички, серными головками вниз. Всё — через небольшой промежуток мелочь покинет место обитания — горшок с комнатным цветочком.

— А знаете ли вы, что здоровье комнатного цветочка во многом зависит от чистоты горшка и поддона, в которых он "живет". Но мало протереть или сполоснуть все это водичкой — будем использовать уксусную эссенцию. Смачиваем уксусной эссенцией губку (не забудьте, надеть перчатки) и протираем цветочный горшок снаружи. Вдобавок можно пройтись по смоченной эссенцией поверхности щеткой и кашпо — горшок не только засияют чистотой, но и избавятся ото мха, грибка (порой неприметного взгляду) и пятен извести. Уксусная эссенция — отличное средство для нейтрализации вредных паразитов и разносчиков болезней комнатных цветов.

Несколько советов по уходу за комнатными растениями

Совет 1.

Зимой и осенью цветы нужно поливать утром. Летом и весной – вечером.

Совет 2.

Опрыскивать цветы нужно рано утром или вечером. В опрыскиватель заливают горячую воду, при распылении она остывает.

Совет 3.

Секрет яркой и сочной окраски листьев – в опрыскивании с добавлением камфарного спирта. Приблизительно 2-4 капли на 1 литр воды.

Совет 4.

Подкормка комнатных растений:

— Помыть мясо в миске, воду вылить в цветы.

— Кактусы подкармливать молоком. Смешать воду и совсем немного молока, но немного, иначе при переизбытке молока земля может не очень приятно пахнуть.

— Во время цветения цветок пару раз подкармливать касторкой. На 1 литр воды приблизительно 1 чайная ложка касторки. Сильно взболтать и подкормить.

— Зимой подкармливать цветы сахаром. На стакан воды приблизительно 1-2 чайных ложечки сахара.

Совет 5.

При пересадке цветущих растений сильно уплотнять грунт. А для зеленых растений, наоборот, делать землю очень рыхлой.

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