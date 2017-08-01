Рецепт Чингисхана — невероятное средство

А рецепт Чингисхана заключается в чем? Ему некогда было лечить воинов. Ведь шла орда. Если вы спросите любого ветеринара, от чего болеют животные? Ветеринар вам скажет, от паразитов. И Чингисхан относился к своим воинам как к животным. Человек заболевает от присутствия паразитов.

И самое простое средство, это нужно было проглотить стакан мелкорубленного чеснока. То есть проглотить, не съесть.

И до сих пор на востоке существует этот способ лечения. В Тибете, когда наши приезжают, то монахи тоже предлагает проглотить стакан чеснока. И вот он мелкоразмолотый чеснок ест ложкой и запивает либо кислым молоком, либо соком с мякотью. Сливовый сок или томатный, все равно. Если печень ослабленная, значит, томатный сок желательно не принимать, а вот с кисляком запросто. И наши доктора все попробовали. Результаты были очень интересные.

Однажды даже был такой случай. Пришел пациент, кореец по национальности, но уже давно обрусевший. Он у нас пролечился где-то в октябре месяце, а тут в феврале пришел и подходит ко мне сразу, Александр Тимофеевич, вы что подсадили меня на свою терапию? Я говорю, а в чем дело-то? Да вот я у вас пролечился, все вроде было хорошо, а сейчас, рубашку снимает, а у него прыщи по всему телу. Я говорю, а ты чем питаешься? Ну чем, что жена приготовит.

Я ему говорю, так вот тебе первое задание, стакан чеснока съешь?

— Нет вопросов, съем.

Я говорю, только проглоти, жевать нельзя, если разжуешь, значит удар по сердцу и поджелудочной железе. Тут, даже так, чтоб сока не было, промокнуть салфеткой. И ложкой съешь на ночь.

А в ночь почему? Мы же все среди людей, и чтобы от нас не пахло. Поверьте, если вы проглотите, запаха нет, если разжуете, будете пахнуть целый день. Так вот, он выпил в четверг стакан чеснока, а в понедельник приходит вот с такими глазами и начинает рассказывать, — Я говорю, подожди.

Я собрал всех своих терапевтов, которые оказались не занятыми и говорю, вот расскажи им. И когда он начал рассказывать что из него вышло. А ведь представьте, пока этот чеснок идет по кишкам, он всех ленточных, круглых червей, мелких, крупных, власоглава, чего там только не было. Все что попадается, выскребает только так, как лопатой. Чеснок частично переваривается.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

На ночь перед выходным днём, покупаем пакет (1 литра может не хватить, 1,5 минимум надо) сливового сока, начищаем стакан (250 граммовый) чеснока.

Дольки чеснока нарезаем, чтобы они смогли пройти нормально по пищеводу, то есть минимальными их делать не надо. Когда порезали их, не стоит складывать в кучу, чтобы вытекаемый сок не обмазывал другие дольки, — просто разложите чеснок на плоской тарелке в один слой. Дайте ему с пол часа обветрить края (но, дольше не надо, а то весь начнёт выдыхаться), потом уберите его с той посуды, если он там пустил сок.

Потом, садимся и начинаем глотать понемногу чеснок запивая его сливовым соком (не есть несколько часов до этого).

Глотать надо правильно: надо положить немного рубленного чеснока в рот и не глотать, а запивая сливовым соком – проглотить одновременно и сок, и чеснок (сок имеет свою скользкость, он обволакивает чеснок – так, он легко входит и идёт по пищеводу. Например если вы немного разведёте сок водой, то поймёте как трудно проглотить чеснок, он у вас застрянет в горле.

Поэтому, надо одновременно проглатывать. Сливовый сок можно заменить и другим соком, томатным, яблочным, даже молочным кисляком, главное чтоб была скользкость и не было сладости (кисловатый должен быть), но из-за того, что вам придётся проглотить за раз минимум литр сока – то, некоторым некоторые соки противопоказаны, а сливовый подходит всем). Проглотив весь – можно идти спать, на утро все глисты в кишечнике поспешат вас покинуть. Главное не жевать чеснок, так как это будет удар по сердцу и вонь изо рта на сутки…

Если представить сам процесс, как это происходит в кишечнике: чеснок плотно заполняет кишку, и за счёт перистальтики «протискивается» по длине всего кишечника до выхода, естественно никто не спрячется от него. Из опыта, можно ещё логично понять что, в этот день и ночь перед этим не стоит принимать жидкость, а удовлетворять жажду яблоками – это должно ещё усугубить положение паразитов.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

1. Наверное всех будет чесночно пучить, кого по минимуму, а кого больше. Возможно через час после сока вас потянет в туалет, так как литр сока сработает как лёгкое слабительное, но паразитов ждать не надо так сразу.

2. У тех у кого вирус герпеса «подъедает» органы и периодически выходит на коже, — у таких после принятия чеснока на следующий день может выскочить герпес на коже. Это происходит из-за цинка который дал крови чеснок из кишечника, а герпес боится цинка.

3. Из-за того, что в этом методе не делается клизма и не принимается вскоре слабительное, то есть опасность для больных людей и детей плохо перенести интоксикацию, которая редка, но бывает если червей в кишечнике оказалось много. Поэтому, если не уверены в себе или рекомендуете этот способ человеку у которого подозреваете что есть полный набор червей, делайте так, — утром примите чеснок, а поздно вечером примите касторку, так вы избежите интоксикации.

Обычно от чеснока паразиты пытаются «бежать впереди него» к выходу и интоксикации не бывает или она легко переносима. Но, если на стенках кишечника были не просто сосальщики, а черви которые жили клубком, или был цепень, то они могут просто умирать давая отравление. Ну, и нездоровый кишечник может помешать свободному выходу паразитов.

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